10 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, söz konusu operasyonlarda, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde de 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.