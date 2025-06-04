10. yargı paketi meclisten geçti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de kabul edilen 10. Yargı Paketi’nin ceza adaletini güçlendirmeyi, caydırıcılığı artırmayı ve trafik güvenliğini sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Yeni düzenleme, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve infaz sisteminde önemli değişiklikler getirmeyi amaçlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
10. yargı paketi meclisten geçti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen yeni düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Paketin yasalaşmasıyla birlikte ceza adaletinde etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu paketin cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması yönünde kritik adımlar içerdiğini vurguladı.

10. Yargı Paketi ile trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemelerin de yer aldığını belirten Tunç, hem bireysel hem toplumsal düzeyde kamu düzenini sağlama hedefinin altını çizdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI, ADALETİN YÜZYILI OLACAK"

Adalet Bakanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “10. Yargı Paketi’yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.”

Tunç ayrıca, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yer alan hedeflerin hayata geçirilmeye devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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