10 yaşında 361 suç kaydı: Suç makinesi çocuğun son hedefi şaşırttı!

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü.

Henüz 10 yaşında olan bir çocuk, yolda yürüyen bir turistin telefonunu cebinden çaldı. Çocuğun bu cesur hareketi polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Olay anında devriye gezen polis ekipleri çocuğun turistin telefonunu çalarken yakalandığını fark etti. Hızla müdahale eden ekipler çocuğu gözaltına aldı.

Yapılan kimlik sorgusunda, çocuğun daha önce benzer suçlardan tam 361 farklı kaydı olduğu ortaya çıktı.Öte yandan 10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.