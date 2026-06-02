10 yıl hapisle yargılanan Ümit Karan hakim karşısına çıktı! Tahliye edildi

Kamuoyunda ve spor camiasında şok etkisi yaratan davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Hakim karşısına çıkarak savunmasını yapan ünlü eski futbolcu, adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi.

NARKOTİK VE ORGANİZE POLİSİNDEN DEV OPERASYON

Söz konusu hukuki süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla başlamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri neticesinde eş zamanlı şafak operasyonları düzenlenmişti. Teknik deliller doğrultusunda yürütülen operasyonda, eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AĞIR SUÇLAMALAR: 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Savcılık makamı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen soruşturma dosyasında, şüphelilere yönelik son derece ağır suçlamalar yöneltilmişti. İddianamede şüpheliler hakkında; "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu madde kullanılmasını alenen kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu açıp kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya fuhuş amacıyla yer temin etmek" suçları listelenmişti. Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaada eski futbolcu Ümit Karan hakkında doğrudan "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 10 yıla kadar ağır hapis cezası talep etmişti.

İLK DURUŞMADA YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE KARARI GELDİ

Aylardır cezaevinde bulunan Ümit Karan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’ndeki Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti karşısında ilk kez resmi savunmasını yapan ve üzerine atılı iddiaları reddeden Karan'ın ardından, taraf avukatlarının beyanları ve talepleri dinlendi. Dosyadaki delil durumunu ve tutuklulukta geçen süreyi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Ümit Karan'ın "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi. 13 sanıklı dev davanın görülmesine önümüzdeki aylarda devam edilecek.