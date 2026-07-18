10 yıl sonra gelen itiraf! Fatih'teki Yusuf Sayaner cinayeti çözüldü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kamu vicdanını yakından ilgilendiren dosyaları raftan indirerek yeniden incelemeye aldı. Yürütülen koordine çalışmalar neticesinde, 10 yıl önce İstanbul'da işlenen ve uzun süredir faili meçhul kalan tekne cinayetinde sonuca ulaşıldı. Dosyanın tekrar açılmasının ardından 3 Temmuz 2026 tarihinde ifadesi alınan şüpheli Furkan Karaca, kasten öldürme suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şahıs, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma sürecinde kolluk kuvvetlerine beyan veren cinayet zanlısı Furkan Karaca, işlediği suçu tüm detaylarıyla ikrar etti. Karaca, olayların başlangıcını maktul Yusuf Sayaner'in arkadaşlarının kendi anne ve babasına ait eve ateş edip zarar vermesine bağladı. Şüpheli, cinayet günü saat 04:30 sıralarında maktulün kaldığı tekneye gittiğini, o esnada teknede sadece Sayaner'in bulunduğunu ve alkol aldığını belirtti. Yanında getirdiği bıçakla eve yönelik silahlı saldırı konusunu açtığını ifade eden Karaca, maktulün bu olaydan haberi olmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığını anlattı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Karaca, elindeki bıçakla Sayaner'in göğüs bölgesine 3-4 kez vurduğunu ve saat 05:00 ile 05:30 sıralarında tekneden ayrıldığını itiraf etti.

Olay yerinde geçmişte yapılan kapsamlı çalışmalarda, maktul haricinde iki farklı erkek şahsa ait DNA örnekleri ele geçirilmişti. Tutuklanan şüpheli Furkan Karaca'dan alınan kan örnekleri ile olay yerindeki bu DNA bulgularının kıyaslama sonuçlarının henüz tamamlanmadığı ve adli tıp laboratuvarındaki sürecin devam ettiği öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Cinayet olayı, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kumkapı Muhsine Hatun Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Yediemin Gemi Limanında meydana geldi. Yusuf Sayaner'in teknede ölü olarak bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koyarak derhal soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasına giren 20 Şubat 2017 tarihli adli tıp raporu cinayetin boyutlarını gözler önüne sermişti. Boyun bölgesinde bası bulguları saptanan ve kanında yüksek düzeyde alkol tespit edilen Sayaner'in, kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.