Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in 100 bin imzaya bugün 11.00 itibariyle ulaştığını açıkladı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, AKP-MHP ortaklığının 6 güne sığdırdığı 100 bin imza şartına öğle saatlerinde ulaştı.Saat 14.00 itibariyle Perinçek'in imza sayısı 110 bini geçti.Bütün engellere, basın ambargolarına ve psikolojik savaşlara karşı Vatan Partisi'nin yürüttüğü çok etkili kampanyayla Doğu Perinçek 100 bin imzayı 6. günde buldu ve aştı.Perinçek adını cumhurbaşkanı adayları arasına yazdırdı.Perinçek'in 100 bini aşmasına rağmen Vatan Partisi çalışmalarına ara vermiyor. Saat 20.00'ye kadar imza kampanyasına tam gaz devam ediyor.Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, 100 bin imza müjdesini Ankara İl Seçim Kurulu önünde duyurdu.