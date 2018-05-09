2 çocuk sel sularına kapılarak kayboldu
2 çocuk sel sularına kapılarak kayboldu
İran milletvekilleri Meclis'te ABD bayrağı yaktı
İran milletvekilleri Meclis'te ABD bayrağı yaktı
Çin’de maden ocağında patlama
Çin’de maden ocağında patlama
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

100 bin barajı yıkıldı! Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in 100 bin imzaya bugün 11.00 itibariyle ulaştığını açıkladı.

100 bin barajı yıkıldı! Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, AKP-MHP ortaklığının 6 güne sığdırdığı 100 bin imza şartına öğle saatlerinde ulaştı.

Saat 14.00 itibariyle Perinçek'in imza sayısı 110 bini geçti.

Bütün engellere, basın ambargolarına ve psikolojik savaşlara karşı Vatan Partisi'nin yürüttüğü çok etkili kampanyayla Doğu Perinçek 100 bin imzayı 6. günde buldu ve aştı.

Perinçek adını cumhurbaşkanı adayları arasına yazdırdı.

Perinçek'in 100 bini aşmasına rağmen Vatan Partisi çalışmalarına ara vermiyor. Saat 20.00'ye kadar imza kampanyasına tam gaz devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, 100 bin imza müjdesini Ankara İl Seçim Kurulu önünde duyurdu.


Ayrıntılar geliyor...
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.