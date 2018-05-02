100 bin imza kampanyası yurt çapında sürüyor. Gaziantep, Hatay ve Muğla'daki imza masalarına üniversiteli gençlerin ilgisi yoğundu. Gençler Vatan Partisi liderine destek olmak için tanıtım standlarından bilgi aldı.

İmza kampansı sürüyor, vatandaşlar tek tek aranıyor.Vatan Partisi üyeleri, var gücüyle Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı göstermek için çalışıyor.Görüntüler bu kez sanayi kentimiz Gaziantep'ten... Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri vatandaşlardan imza topluyor, iletişim numaralarını alıyor.Gaziantep'te o çalışma adreslerinden birisi...Gençler imza masasına yoğun ilgi gösteriyor.Muğla’da da Doğu Perinçek’in aday gösterilmesi için yapılan çalışmalar son hız devam ediyor.Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal, Muğla’da yapılan çalışmaları anlattı.İl binasında oluşturulan çağrı merkezinde ise imza verenler tek tek aranıyor.