Bugün iki kez kesilen imza sistemi yeniden geldi! Yurttaşlar imza vermeye başladı

100 bin imza sistemi yeniden devrede! İmzalar alınmaya başlandı!



NE OLMUŞTU?

Kesinti nedeniyle imza vermek isteyen yurttaşlar, Türkiye genelinde il-ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk oluşturdu.

Türk Telekom'dan kaynaklandığı belirtilen kesintiye rağmen seçmenler seçim kurulu önünden ayrılmıyor.

Aydınlık'a konuşan yurttaşlar, "İmza hakkımızdan vazgeçmeyiz. Buradan ayrılmıyoruz. Bu bir trafoya kedi girmesi olayıdır" ifadelerini kullandı.

Seçim kurulu önünde yurttaşlar protestoya başladı. Vatan Partisi de tüm yurttaşları seçim kurullarının önüne çağırdı.

kısa sürede Ankara'da yüzlerce Vatan Partili YSK önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan şu uyarıda bulundu:

"Doğu Perinçek 100 bin imzaya yaklaştıkça imza sistemi çöktü. YSK sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, Türk Telekom'dan kaynaklandığını söyledi.

Hiç kimsenin gücü Perinçek'in adaylığını engelleyemez. Türk Telekom bu hatayı düzeltmezse bunun altından FETÖ ararız.

Vatandaşlarımız hakkına, hukukuna, imza hakkına sahip çıkıyor. Buradan ayrılmıyor. Henüz imza vermemiş olan herkesi bağlı bulunduğu ilçe seçim kurullarının önüne çağırıyoruz.

Bu sistem çöktü uydurmalarına karşı direniyor. Herkesi ilçe seçim kurullarına çağırıyoruz.

Türk Telekom'u uyarıyoruz. Siz Türkiye'deki seçimlere müdahale edemezsiniz! Aklınızı başınıza alın.

Bu 100 bin imza sizin yüzünden toplanamazsa hesabını çok ağır sorarız. Buradan ayrılmıyoruz!



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