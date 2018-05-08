Doğu Perinçek 100 bin imzaya yaklaştıkça, kumpas denebilecek olaylar yaşanıyor. Öğle saatlerinde imza sisteminde başlayan kesintiler devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu imza sistemi bugün ikinci kere çöktü. Sabah 10.00-10.45 arası çöken sistemdeki sorun düzeltilmişti ve yurttaşların imza verme işlemi devam etmişti. Saat 13.30 itibarı ile YSK imza sistemi tüm Türkiye'de yine çöktü.



Sabahki sorun sonrası, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ankara’da Strazburg caddesindeki ilçe seçim kurullarının önünde yaptığı açıklamada “Sistemin çöküşünde FETÖ ararız, gladyo ararız, Türk Telekom’u uyarıyoruz!” açıklaması sonrası sistem geri açılmıştı.



Çin ziyaretinden dönen Doğu Perinçek bugün Beşiktaş seçim kuruluna gidip imzasını verecek. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı imza sayısı 77 bini aşmışken imza sisteminde yaşanan sorun sonrası seçim kurullarına imza vermeye gelen vatandaşlar büyük tepki gösteriyor



Türk Telekom'dan kaynaklandığı belirtilen kesintiye rağmen seçmenler seçim kurulu önünden ayrılmıyor.



Aydınlık'a konuşan yurttaşlar, "İmza hakkımızdan vazgeçmeyiz. Buradan ayrılmıyoruz. Bu bir trafoya kedi girmesi olayıdır" ifadelerini kullandı.



Vatan Partisi de tüm yurttaşları seçim kurullarının önüne çağırdı.





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