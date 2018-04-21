Başkanlık sistemine ilişkin uyum yasalarının bir bölümü kanun teklifi halinde Meclis'e sunuldu. Teklifte, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzanın nasıl toplanacağına ilişkin düzenleme de yer aldı. Buna göre, seçmenler adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak.

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli 100 bin imzanın nasıl toplanacağına ilişkin düzenleme Meclis'e sunuldu.



Düzenleme, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunlarda Değişiklik Teklifi içinde yer aldı.



Buna göre; seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Ardından başvuranın, seçmen niteliğine sahip olup olmadığı tespit edilecek. Seçmen niteliğine sahip ise başvuran, aday gösterdiği kişinin bilgilerinin olduğu formu imzalayacak.



Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ye iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak.



Meclis'e sunulan kanun teklifi içinde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılması ve milletvekili seçilebilme yaşının da 25'ten 18'e indirilmesi yer aldı.



Teklif, 23 Nisan Pazartesi günü saat 18'de Anayasa Komisyonunda ele alınacak. Komisyondan geçtikten sonra da gelecek hafta içinde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr