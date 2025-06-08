100 derece ocakta 3 günlük zenginlik! Yevmiyeleri 4 bin lirayı buluyor

Kurban Bayramı’nın ardından kelle ve paçalarını işlemek isteyen vatandaşların akın ettiği adreslerden biri de Adana’nın Kozan ilçesi oldu. Burada demirci ustalarından oluşan 14 kişilik bir ekip, yılın sadece 3 günü yapılan “kelle paça ütme” işine koyuldu. Vatandaşlar kelle ve paçalarını bu ustalara getiriyor, onlar da bu ürünleri özenle temizleyerek kış için hazır hale getiriyor.

OCAKTA 100 DERECE, CEPTE 4 BİN LİRA

Kozan’da yapılan bu iş, sadece zahmetiyle değil kazancıyla da dikkat çekiyor. Sıcaklıkların dışarıda 35 dereceyi geçtiği günlerde, ustalar kapalı bir alanda odun ateşiyle çalışan ocakların başında 100 dereceyi bulan ortamda mesai yapıyor. Sabah saat 07.00’de başlayan bu tempolu iş gece 01.00’e kadar sürüyor. Kelle başı yaklaşık 500 liraya ütüleniyor, günlük 200 kelle paça işleyen ustaların yevmiyesi ise 3.500 ila 4.000 TL arasında değişiyor.

Kelle paça ütme ustası Ramazan Altuntaş, bayramla birlikte gelen yoğun talebe karşılık verebilmek için tempolarını artırdıklarını belirtti. “Yılda sadece 3 gün bu işi yapıyoruz ama çok zorlu geçiyor. Bu odada sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Sabah 7’de başlıyoruz, gece 1’e kadar devam ediyoruz. Sıcağın dayanılmaz olduğu anlarda bile durmuyoruz,” dedi.

Bir diğer kelle paça ustası Mustafa Bolat ise yaptıkları işin hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça yorucu olduğunu ifade etti. Bolat, “Bayram boyunca kelle ve paçalarını bize getiren vatandaşlara hizmet veriyoruz. 14 kişilik bir ekibiz. Sıcakta, odun ateşinde kelleleri ütüp temizliyoruz. Bu zorlu mesai 3 gün boyunca sürüyor. Yevmiyemiz 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında ama bu sıcağa dayanmak kolay değil,” diye konuştu.