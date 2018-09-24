Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Nazik'in 100'e yakın ismi emniyete verdiği iddia edildi.

Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Nazik, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesine götürüldü.



MİT operasyonu ile yakalanan Yusuf Nazik'in 100'e yakın ismi emniyete verdiği iddia edildi.



CNN Türk'ün haberine göre, Nazik'in polise daha çok kişinin ismini vereceği belirtildi.



Nazik'in verdiği isimler içinde iyi derecede Kürtçe ve İngilizce bilen bir Amerika'lı da bulunuyor.



Ayrıca, tespit edilen iki ayrı hedefe önümüzdeki günlerde operasyon düzenlenebileceği belirtiliyor.





ulusal.com.tr