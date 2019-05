İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konvoyla kutladı.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), "100 Klasikle 100. Yıl" konvoyu ile İstanbul'u gezerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.



Galata Köprüsü üzerinde toplanan, Türk bayrakları ve Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle süslenen nostaljik konvoy, ilk olarak Dolmabahçe Sarayı'na gitti.



Tüm milli bayramlarda nostaljik konvoy oluşturmaya özen gösterdiklerini belirten İKOD Başkanı Serkan Okay, "Özellikle bu günlerde birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Buna katkı sunabiliyorsak, çorbada tuzumuz olabiliyorsa ne mutlu bizlere. Tüm ulusal bayramlarda sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.



Yol boyunca karşılaştıkları ilgiden mutlu olduklarını dile getiren Okay, "Klasik otomobiller insanların yüzünde tebessüm oluşturabilen araçlar. Her dönem geçerliliğini koruyan, özellikle bir döneme damgasını vuran bu araçların herkesin zihninde özel bir yeri var. Ayrıca rengarenk araçlar. Bu renklilik günümüz araçlarında pek rastlanmayan bir şey." ifadelerini kullandı.



Dolmabahçe'deki molanın ardından tekrar yola çıkan klasik otomobiller, sahil yolu üzerinden Sarıyer'e kadar konvoyu sürdürdü.



Güzergah boyunca klasik otomobillere ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf ve video çekti.