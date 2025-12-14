"100 lirası olmayan kokacak!” Ankara’da otellerde kalan emekliler konuştu

Ankara'da, yüksek kiralar nedeniyle ev tutamayan emeklilerin sığınakları, günlük 200 ila 700 TL arasında değişen, tuvalet ve banyosu olmayan otel odaları oldu. Emekli maaşlarının barınma giderlerini dahi karşılamadığı bu ortamda, emekliler ortak kullanımlı tuvaletlere ve kişi başı 100 TL ücretli banyo imkanlarına mecbur kalıyor.

Emekli aylıkları ile geçinmekte zorlanan vatandaşların yaşadığı barınma krizi, başkent Ankara'da acı bir tabloyu gözler önüne serdi. Aldıkları maaşlarla ev kiralarını ödeyemeyen çok sayıda emekli, çareyi Ankara'nın Ulus semtindeki düşük maliyetli, ancak temel insani ihtiyaçlardan yoksun otellerde buldu.

BANYO 100 LİRA, KİRA GİDERİ KARŞILANAMIYOR

Ucuz olması nedeniyle tercih edilen bu otellerde, odalarda tuvalet ve banyo bulunmuyor. Tuvaletler katlarda ortak kullanılırken, banyo yapmak isteyenlerden ise kişi başı 100 lira ücret talep ediliyor.

Sadece 6 bin 450 liralık engelli maaşıyla geçinen 66 yaşındaki Orhan Gürledik, durumu şu sözlerle anlattı:

SERBEST PİYASAYI KALDIRSINLAR

“66 yaşındayım. Yüzde seksen engelliyim. Kalem satıyorum. Ara sıra bazı esnaflar yardımcı oluyor. Odam dışında ortak bir lavabo var. Terminalde kalanları bir görseniz, sokakta yatanları… Bizden beteri de var. Bizim hâlimize yine şükürler olsun.

Ev kiraları çok pahalı. Ülkenin başında ben olsam kimseden kira almam. Babasının evi gibi otursunlar. Her şeyi bedava yapardım. Bak şimdi zeytin alamıyoruz, peynir alamıyoruz, hiçbir şey alamıyoruz. Serbest piyasayı kaldırsınlar, memleket bitti. Ekonomi iyi değil. Her şey pahalı, para var ama para yetmiyor. Günlük beş bin lira bile yetmez. Ev kiraları pahalı, her şey pahalı. Ankara’da en ucuz otel burası. Allah razı olsun bizi idare ediyorlar” ifadelerini kullandı.

MAAŞ HİÇBİR ŞEYE YETMİYOR

Görece daha yüksek maaş alan memur emeklisi Fatih Ayvat (59) da krizin boyutunu ortaya koydu. 34 bin 500 lira emekli maaşı aldığını belirten Ayvat, “Diğerlerine bakarak çok şükür diyelim ama maaş hiçbir şeye yetmiyor. Üç öğün yemek yesen 750-800 lira gidiyor. Haftada bir kere hamama gitsen 400-500 liradan ucuza hamam yok. Yemeği günlük 700 liradan hesaplasan, 16 bin lira alanların maaşı sadece yemeğe gidiyor” dedi.

Ulus'taki otelde günlük 350 lira ödediğini söyleyen Ayvat, odada tuvalet ve banyo olmaması nedeniyle katta ortak tuvalet kullandıklarını ve bazen sırada beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

ODA PAYLAŞIMI VE GEÇİM SIKINTISI

Düşük maliyeti daha da düşürmek için bazı odaların iki veya üç kişi tarafından paylaşıldığı belirtiliyor. 27 bin lira emekli maaşı alan Abdullah (52) ve 16 bin 881 lira maaş alan Seyfi Güçlü (76) aynı odayı paylaşarak günlük 700 lira ödüyor.

Abdullah, maaşın hiçbir şeye yetmediğini vurgulayarak, "Üç öğün yemek yesen 750-800 lira gidiyor... En son kişi başı 100 liraya banyomuzu yaptık. 100 lirası olmayan ne yapacak? Ya soğuk suya talim edecek ya da kokacak" sözleriyle hijyen ihtiyaçlarını dahi zorlukla karşıladıklarını dile getirdi. Kalp ameliyatı geçiren ve şeker tedavisi gören Seyfi Güçlü ise daha önce kaldığı otelin 1.500 TL olmasından dolayı buraya geçtiğini belirtti.

Yaşanan barınma dramına ilişkin bir gelişme olarak, Seyfi Güçlü, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kendilerini ziyaret ettiğini ve otelde kalanlara destek olacaklarını, muhtemelen belediye kartı vereceklerini söylediklerini aktardı.