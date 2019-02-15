"ATATÜRKÇÜLÜK LAFTA DEĞİL EYLEMDE"
100.yıl söyleşilerinin hazırlığının İzmir’de heyecanla başladığını belirten TGB İzmir İl Başkanı Ozan Özaslan, "Arkadaşlarımız memleketlerinden döner dönmez özgüvenle söyleşinin örgütlenmesine giriştiler. Bu söyleşiler ülkemizdeki büyük bir ihtiyacı, Atatürkçü olmanın lafla değil emperyalizme karşı eylemle olacağını anlatacağımız büyük bir fırsatı içeriyor. Atatürk'ün programının yürürlükte olduğunu ve ne pahasına olursa olsun uygulanacağını dosta düşmana anlatıyor." sözlerini kaydetti.
TGB Gaziantep İl Başkanı Yaşarcan Örgün, “Ülkemizin yeni bir evreye girdiği bu süreçte Türk gençliğine Atatürk devrim ve ilkelerini doğru bir şekilde anlatmayı, onların ufkunu açmayı ve Üniversiteleri birer vatanseverlik yuvaları haline getirmeyi kendimize ödev koymuş bulunuyoruz. Hazırlıklarımızı da bu çerçevede büyük bir titizlik ve özveri ile ele alıyoruz. Türk gençliğinin TGB'ye, TGB'nin de Türk gençliğine ihtiyacı vardır.” ifadelerini kullandı.
15 Şubat: Karabük, Bilecik
16 Şubat: Bursa, Bolu, Trabzon, Aydın, Kütahya
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