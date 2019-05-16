Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuruna binişinin 100. yıl dönümünde Beşiktaş İskele Meydanında basın açıklaması yaptı. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, bölücü hesaplara, Amerikan kuşatmasına ve ekonomik zorluklara karşı tüm vatandaşlara birleşme çağrısında bulundu

Bağımsız vatanın nefes almanın tek koşulu olduğunu belirten Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “Bugün binlerce yıllık emeğin neticesi, köklü tarihimizin hazinesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesi, bağımsızlık ve şeref abidesi Türkiye’miz kör çıkmazlarda boğulmaktadır. Emperyalist zorbalığın kuklası ve bireysel çıkarların esiri olanlar Türkiye’yi soluksuz bırakmaktadır. Milletimiz esas sorunlarına değil nefrete ve düşmanlığa itilmektedir. Çünkü herkes bilmektedir ki Türkiye ancak bu millet birbirine düşerse esir alınabilir ve yenilebilir.” sözlerini kaydetti.



ZOR ZAMANLARDA TÜRK GENÇLİĞİNİN AKLI VE FEDAKARLIĞI



Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Uluslar büyük oğullarıyla soluk alır” dizelerini hatırlatan Yıldırım Gençer, “Milletimiz ne zaman nefes darlığı çekse nice genç fidan ona soluk ve hayat vermek için öne atılır. Zor zamanlar Türk gençliğinin fedakârlığı, aklı ve milleti birleştirme yeteneğiyle aşılır.İşte bundan yüz yıl önce 16 Mayıs günü İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıkan Mustafa Kemal’in yaptığı gibi. Bandırma vapuruna binmek ve milleti birleştirmek Türk gençliğinin karakterinde vardır.” ifadelerini kullandı.



“TÜRK GENÇLİĞİ MEHMETÇİKTİR, UMUTTUR, CESARETTİR”



Gençer, açıklamasına şöyle devam etti:



“Türk gençliği zor günlerin umududur. Bugün Amerika’nın silahlı gücü olan PKK’nın üzerine yürüyen Mehmetçiktir.Türk gençliği cesaretin adıdır. Uluslararası ekonomik baskı ve uygulamalara karşı üreten, başı dik Türkiye’nin öncüsüdür. Türk gençliği birliğin ve bütünlüğün teminatıdır. Emperyalistlerin bizi kül etmek maksadıyla yaktığı ateşi söndürmek için milleti kenetleyen azimdir. Amerika’nın ülkemizi dört bir yandan kuşattığı bugünlerde, şanlı istiklal mücadelemiz en canlı haliyle devam etmektedir. ABD-FETÖ-PKK’ya ve geleceksizliğe karşı bütün milletimizi 100 yıl sonra yeniden birleştirmek en büyük vazifemizdir.Herkes bilsin, Türk gençliği yine aynı Türk gençliğidir.”



PKK FETÖ VE AMERİKA’YA KARŞI KENETLEN



Türk milletini gerçek sorunları için birleşmeye çağıran Yıldırım Gençer, “Bu milleti küçük çıkarları için birbirine düşürenlere meydan okuyoruz. PKK’ya, FETÖ’ye ve Amerika’ya karşı kenetleniyoruz. Türkiye için, üretim için, gelecek için bir yumruk gibi birleşiyoruz.19 Mayıs 1919’un 100. yılında sağ-sol demeden, suni ayrımlara izin vermeden vazifemizi yerine getiriyoruz” diyerek tüm vatandaşları “100 yıl sonra yeniden, Türkiye için Kenetlen” sloganıyla gerçekleştirecekleri büyük yürüyüşe ve ardından düzenledikleri 100 Yılın Şöleni’ne davet etti.



Bölücü hesaplara, Amerikan kuşatmasına ve ekonomik zorluklara karşıdüzenlenecek yürüyüş için 19 Mayıs 2019 günü saat 15.00’teBeşiktaş İskele Meydanında buluşulacak. 100 Yılın Şöleni ise saat 18.00’de, dopdolu programıyla Küçükçiftlik Park’ta on binleri bekliyor.



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