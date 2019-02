Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği 100. Yıl Söyleşileri üçüncü haftasıyla, 19 Mayıs'ın 100. yılı heyecanını büyütmeye devam ediyor.

Genel Merkez Yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen söyleşilerde yüzlerce genç, Türkiye’nin meselelerini tartışıp 19 Mayıs'ın 100. yılının getirdiği görevleri konuşuyor.

Söyleşilere katılan onlarca genç, TGB’ye üye olarak 100. Yılda aklını, iradesini TGB’yle ortaklaştırıyor.



BANDIRMA VAPURUNUN RÜZGARI GENÇLİK!

Ankara İl Başkanı Anıl Eren Yıldız,“Türk gençliği, bir asır önce Bandırma vapurunun ilerlemesi için dalga oldu, rüzgâr oldu. Şimdi 19 Mayıs'ın 100. yılına ramak kaldığı bugünlerde gençliğin görevleri dünden farksız değil. Türkiye'yi yine aynı görevler ışığında tam bağımsız Türkiye mevzisine sokmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.Söyleșimizde, 100. yılın anlam ve önemini birlikte kavrayacağız, planlarımızı bu ölçüde şekillendireceğiz. Bunun için örgütlü olduğumuz her şehirde 100. yıl söyleşileri düzenliyoruz. Ankara ayağında ise okulların yeni açılmasıyla birlikte söyleşilerimize yoğun ilgi oluştu. Bandırma vapurunun mücadele erleri olarak 24 Şubat Pazar günü TGB Genel Merkez'inde yapacağımız 100. Yıl Söyleşisine tüm Ankaralıları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



100. YILA YAKIŞIR BİR DÖNEM GEÇİRECEĞİZ

İstanbul İl Sekreteri Şafak Erdem, “Okulların yeni döneminin açılmasıyla çalışmalarımıza hızlı bir giriş yaptık. Kurtuluşumuzun ilk adımı olan 19 Mayıs'ın 100. Yılına yakışır bir dönem geçireceği ve bu döneme 19 Mayıs'ta büyük bir sonla taçlandıracağız. Bu senenin 19 Mayıs’ın 100. yılı olması gençlik içinde büyük bir heyecan uyandırıyor. Bu heyecan TGB'nin çalışmalarına büyük bir ilgiyi beraberinde getiriyor. TGB'nin bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarıyla ilgili bir beklenti uyandırıyor. Şimdi 100. Yıl söyleşimizde çok sayıda arkadaşımızla bir araya gelip gücümüzü artıracağız. Ülkemizi içinde bulunduğu zorluklardan çıkarmak için ihtiyacımız olan umudu ve doğru siyasetleri yaymak için çalışmalarımıza hız veriyoruz” sözlerini sarf etti.



ATATÜRK KARARLILIĞINDAYIZ

Antalya İl Sekreteri Salih Burak Özkan: “19 Mayıs'ın 100.yilina girerken Boğaziçi Üniversitesinde düzenlediğimiz Atatürk Sempozyumunda bir mesaj vermiştik. 19 Mayıs'ın 100.yılına Atatürk kararlılığıyla giriyoruz. Bu doğrultuda yurdun dört bir yanında 100. Yıl söyleşileri düzenliyoruz. Antalya'da ise söyleşimizi cumartesi günü düzenleyeceğiz. Gençliğin söyleşiye ilgisi oldukça yoğun. Davet ettiğimiz her arkadaşımızdan oldukça olumlu cevaplar alıyoruz. Bu toprakların bağrında yetişmiş her genç bu sorumluluğun farkında. Atatürk gibi kararlı, onun gibi mücadele ruhuyla dolu bir gençlik yaratmak ve bu gençliği büyütmek bizlerin görevi” sözlerini kaydetti.



GENÇLİK 100. YILA KİLİTLENDİ

Muğla İl Sekreteri Yağız Coşkun:“Muğla'dan Kars'a Türkiye’nin dört bir yanında yapılan 100. Yıl Söyleşilerinin son haftasına geldik. 100. Yıl söyleşisinin son duraklarından biride 24 Şubat tarihinde TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer ve TGB GYK Üyesi Naci Önenköprülü'nün katılımı ile Muğla'da olacak. 100. Yıl söyleşisi Türkiye genelinde çok geniş bir kamuoyuna duyuruldu. Bundan dolayı Üniversite ve liselerde 1919'un 100. Yılına yönelik çok büyük bir ilgi var. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Muğla'da da üniversitemizde ve liselerde geniş bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.Muğla’da yapacağımız 100. Yıl Söyleşine aynı zamanda Muğla halkının da çok yoğun bir ilgisi var. 1919'un 100. Yılı, Atatürk Türkiye'sini kurma kararlılığı ile Muğla ve Türkiye'de de Atatürkçü Vatansever rüzgarlar estiriyor” dedi.



100. Yıl Söyleşilerinin üçüncü hafta programı şöyle: