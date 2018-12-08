29-30 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ev sahipliğinde Atatürk Sempozyumu düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, Bilim ve Ütopya Dergisi ve Kırmızı Beyaz Dergisi, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla 29-30 Aralık’ta Atatürk Sempozyumu düzenleyeceklerini ilan etti.



Düzenleyici kurumlar adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Erdem, “Dünyanın ve ülkemizin gördüğü en büyük liderlerden olan, vatanımızın kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, aradan onlarca yıl geçmesine rağmen fikirleriyle yaşamakta ve yolumuzu aydınlatmaktadır.



Büyük önderin ‘Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.’ sözünden yola çıkarak fikirlerini ve amaçlarını konuşacağımız, anlayacağımız ve görevler çıkartacağımız sempozyuma Türkiye’nin onlarca üniversitesinden yüzlerce üniversite öğrencisi katılacaktır.” sözlerini kaydetti.



‘ATATÜRK’E VE CUMHURİYET DEVRİMLERİNE SARILACAĞIZ’

Atatürk’ün Türk milletinin 7’den 70’e en büyük değeri ve birleştirici unsuru olduğunu belirten Erdem, “Ülkemiz 19 Mayıs’ın 100. Yılına girerken, Atatürk’e olan ihtiyacını daha derinden hissetmektedir. 100 yıl önce bu topraklardan zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde söküp attığımız emperyalizm bugün ülkemizi yeniden tehdit etmekte ve esir almak istemektedir. 100 yıl sonra emperyalist tehditlere karşı Atatürk’e ve Cumhuriyet devrimlerine sıkıca sarılarak çıkabiliriz.” dedi.



Türkiye’ye yönelen tehditlerini ancak Atatürk gibi olarak aşılacağını vurgulayan Erdem, “O’nun fikirlerini, programını ve cepheden cepheye sürdürdüğü yaşamını öğrenmek, çözüm değildir. Esas çözüm, büyük önderin fedakarlıklarla dolu hayatını anlamak, yaşatmak ve bu hayattan Türk Milleti olarak görev çıkarmaktır.” dedi.



‘100 YIL ÖNCE KADERİMİZİ DEĞİŞTİREN PROGRAMI YAŞATMAK İÇİN...’

“2 gün sürecek Sempozyumumuzda temel amaç; büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz deneyimlerle dolu hayatını, bilimsel verilerle destekleyerek, birçok yönden ele almak ve 100 yıl önce ülkemizin kaderini değiştiren programı tekrar yaşatmaktır.” ifadelerini kullanan Erdem, sempozyumun düzenleyicileri, konuşmacıları ve konu başlıklarını ilan etti.



İşte sempozyuma dair bilgiler:



Sempozyumda yer alacak isimler:

• Prof. Dr. İlber Ortaylı – (Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi)

• Dr. Doğu Perinçek – (Vatan Partisi Genel Başkanı)

• Prof. Dr. Şevket Pamuk – (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)

• Prof. Dr. Sevtap Demirci – (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)

• Prof Dr. Kemal Üçüncü – (Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi)

• Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu – (Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi)

• Yıldırım Koç – (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi)

• Cem Gürdeniz – (Emekli Tümamiral)

• Yıldırım Gençer – (Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı)



Sempozyumda yer alacak başlıklar aşağıdaki gibidir:

• Dünyanın Gözünde Atatürk ve Türk Aydınlanması

• Kemalist Devrimin Başlangıcı ve Cihan Harbi

• Atatürk Döneminde Yeni Cumhuriyetin Ekonomisi

• Belgelerle Lozan: Stratejik ve Diplomatik Mücadele

• Atatürk ve Türk Dünyası

• İki Aydın Profili: Ali Kemaller ve Mustafa Kemalciler

• Toplumsal Sınıflar ve Atatürk’ün Emekçi Politikası

• Atatürk Döneminde Dış Politika ve Mavi Uygarlık

• Lise Yıllarından Son Nefesine, Atatürk’ün Teşkilatçılığı



Sempozyum Düzenleyicileri:

• Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

• İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

• Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

• Bilim ve Ütopya Dergisi

• Kırmızı Beyaz Dergisi



On oturumda düzenlenecek olan Atatürk Sempozyumu, 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Büyük Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

