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100 yıllık esnafın tahliyesi istendi

İstanbul Büyükada'da, 100 yıldır Adalılara hizmet veren iskele esnafı yerinden edilmek isteniyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında tahliyesi istenen esnafa Adalılar sahip çıktı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de geri adım attı. Belediye, sözlü olarak tahliyelerin olmayacağını duyurdu ancak, esnaf yazılı bir güvence istiyor.

100 yıllık esnafın tahliyesi istendi

Tarihi Büyükada'nın asırlık esnaf geleneği yok olma riski ile karşı karşıya..

Tahliye edilmek istenen esnaflar arasında tam 100 yıldır Adalılara hizmet veren İksidas kitapevi de bulunuyor. "Hristiyan Kitapçısı" olarak bilinen bu işletme yerel halk için oldukça önemli bir yer tutuyor.

Sorumluluğun Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu savunan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Attila Aytaç, kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Adalar Savunması sözücüsü Ömer Süvari ise, İskele esnafının tahliye edilmesi durumunda Adalılar halkının iskelesine sahip çıkacağını söyledi.

Süvari, 16 Nisan 2017'de başlatılan resatorasyon çalışmalarının iskeleye zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

Haber: Gökhan Çelik
Kamera: Şengül Derin
ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Büyükada
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Murtaza Tezbiçer - 1 hafta önce
İskeleyi Mescit yapacaklardır.
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