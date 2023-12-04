100'den Fazla Fenomen Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu! Kara Para Aklayanlara Yönelik Özel Ekip Kuruldu

Kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik özel ekip kuruldu. Ekip vergi incelemesi yaparken kara para şüphesi çıkarsa MASAK devreye giriyor. 100'den fazla fenomen hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

100'den Fazla Fenomen Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu! Kara Para Aklayanlara Yönelik Özel Ekip Kuruldu

Kara para aklayan, vergi kaçıranlara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. Dilan ve Engin Polat ile başlayan soruşturmalar diğer fenomenleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Bakanlık sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik özel ekip kurdu.

Yapılan incelemeler sonucu, vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edilirken 100'den fazla fenomen hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil kara para trafiğinin esas olduğu ifade ediliyor.

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