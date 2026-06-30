101 kişi hayatını kaybetmişti: Ankara Garı saldırısı davasında yeni gelişme

Terör örgütü DEAŞ tarafından Ankara Garı önünde düzenlenen saldırıya ilişkin davadan dosyaları ayrılan 1'i tutuklu 15'i firari toplam 16 sanık, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki aileler, tutuklu sanık Ömer Deniz Dündar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanık Ömer Deniz Dündar'ın Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaları ile mevcut dava dosyasının birleştirildiğini açıklayarak Dündar'a söz verdi. 18 Haziran'da alınan ifadesini hatırlatan tutuklu sanık Dündar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Dündar savunmasında, "Bütün iyi niyetimle bildiklerimi anlattım. 90'a yakın kişi tespiti yaptım. Hatay'daki dosyalarla ilgili bilgim yok, suçlamaları reddediyorum." dedi.

Türkiye'de 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan bir eyleme yönelik çalışmalar sonucunda yakalanan iki canlı bombanın mühimmat kemerlerinde kendi parmak izinin çıkması da duruşmada sanığa soruldu. Dündar, bu durumu "Abdülhakim" kod adlı Ahmet Güneş'e çok eskiden misafir olduğunu ve Güneş'in kendisinden kemeri tutmasını istediğini söyleyerek açıkladı.

Savunmasına örgüt içindeki geçmişinden bahsederek devam eden Dündar, hakkındaki iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Ben 2014'te Mustafa Dokumacı aracılığıyla örgüte katıldım. Yunus Durmaz'dan eğitim aldım. Örgüte katıldığımda hafif silah eğitimi ve spor eğitimi aldım. Mustafa Dokumacı bana 'Ammar' kod adını verdi. Ben Suriye'de olduğum için örgütün Türkiye'deki faaliyetlerine dair bilgim yok. 2017 yılında ben İdlip'teydim. Hatay'da araçta yakalananların da hiçbirini tanımıyorum. Gar patlaması olduğunda da Suriye'deydim. Böyle bir eylemden de haberim yoktu. 2021'de Suriye'de tutuklandım. Yıllardır Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) cezaevindeydim. Türkiye'deki eylemlere Dokumacı karar veriyordu. Kendisi Türkiye'yi takip eden ve iyi bilen biri. Eylemleri o öneriyor. Ben bomba eğitimi almadım. Benim görevim kamplarda spor eğitimi vermekti. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hiçbir zaman bir suç işlemedim."

Sanığın beyanlarının tamamlanmasının ardından söz alan avukatı, müvekkilinin söz konusu saldırıya dahil olmadığını savundu. Dosyada buna ilişkin somut bir delil bulunmadığını ve gelinen aşama itibarıyla delillerin karartılma ihtimalinin ortadan kalktığını belirten avukat, sanığın tahliyesini talep etti.

SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Sanık ve avukatının beyanları, duruşma salonunda bulunan müşteki ailelerin tepkisine yol açtı. Ailelerin sanığın sözlerine karşı gösterdiği tepkinin büyümesi ve salonda gerginliğin tırmanması üzerine mahkeme başkanı duruşmayı sonlandırdığını açıkladı.

Dava, 25 Eylül tarihine ertelendi.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 13 Temmuz 2016 tarihinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve davanın ilk duruşması 7 Kasım 2016'da görülmüştü. Yapılan yargılamalar sonucunda mahkeme heyeti, 3 Ağustos 2018'de kararını açıklayarak 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ve "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı kararda, davanın firari konumunda bulunan 16 sanığının dosyalarının ayrılmasına hükmedilmişti.

Dosyası ayrılan isimlerden biri olan ve son duruşmada hakim karşısına çıkan sanık Ömer Deniz Dündar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon sonucunda mayıs ayında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.