10.Yargı paketi Meclis'ten geçti: İnfaz düzenlemesi ne getiriyor?

Yeni infaz düzenlemesine göre; kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü hükümlüler için 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezaları evde infaz edilebilecek. 70 yaş üstü için bu süre 2 ila 4 yıl, 75 yaş üstü için 4 ila 5 yıl ve 80 yaş üstü için 6 yıla kadar çıkarıldı. Doğum yapan kadınlar da 5 yıla kadar olan hapis cezalarını konutlarında geçirebilecek.

Ayrıca, hastalık ya da engellilik sebebiyle cezaevinde yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda olanların cezaları, Adli Tıp Kurumu’nun kararıyla evde infaz edilebilecek. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Öte yandan, 2 yılın altındaki hapis cezalarında hükümlülerin en az 5 gün cezaevinde kalması şartı getirildi.

Yasada bazı suçlara yönelik ceza artırımı da yapıldı. Kasten yaralama suçunun alt sınırı 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullanılması halinde uygulanacak hapis cezasının alt sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Feti Yıldız, yasaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Terörle mücadele kararlılıkla sürecek. Hukukun üstünlüğüne, eşit hak ve yükümlülüklere dayalı bir düzen; güçlü demokrasi ve güçlü ekonominin de temelidir.” dedi. Yıldız ayrıca, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi için daha kapsamlı bir infaz yasasına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Ekim ayında bu çalışmaya başlayarak hep birlikte yeni bir infaz düzenlemesi ve ardından anayasa reformunu hayata geçirebiliriz.” diye konuştu.

HDP’li Meral Danış Beştaş ise düzenlemeyi eleştirerek, “Bu infaz paketi, demokratikleşme ve toplumsal barış süreci açısından kurucu bir metin değil. Kökten değişmesi gereken ve artık miadını doldurmuş bir yasadan bahsediyoruz.” dedi. Beştaş, düzenlemenin toplumsal adalet değil, siyasi tercihlerle bazı kesimlerin cezaevinden çıkışını engellemeyi hedeflediğini savundu.