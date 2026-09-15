11 aylık Büşra bebek dosyasında kan donduran itiraf! "Satıldı" demişti, gerçeği savcıya anlattı

İlk beyanında eşinin 1 milyon liralık banka borcu nedeniyle bebeği ilçedeki bir veterinere sattığını öne süren anne Elif Balıkçı, vicdan azabı çektiğini belirterek ifade değiştirdi. Kocasının ve ailesinin baskısıyla yalan söylediğini itiraf eden anne, bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürüldüğünü ve 1-2 kilometre uzaklıktaki taşlık araziye bırakıldığını iddia etti.

VETERİNER VE İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Annenin ilk aşamadaki canlı teşhis ve beyanları üzerine veteriner Mehmet Ç. ile şüpheli görülen şahısların da aralarında bulunduğu 9 kişi jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgulama ve tahkikat neticesinde veteriner Mehmet Ç. ile diğer 2 kişi suçsuz oldukları anlaşılarak serbest bırakıldı. Şüpheli anne Elif Balıkçı ise Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşinin şiddet ve tehditleri yüzünden iftira attığını kaydetti.

"EŞİM SIRTINA SERTÇE VURDU, KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ"

Şüpheli anne Elif Balıkçı, savcılıkta verdiği ek ifadesinde 10 Eylül gecesi çadırda yaşanan dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Daha önce savcılıkta veteriner Mehmet Ç.’nin kızımı kaçırdığı yönündeki ifadem tamamen yalandır. Kocam Yusuf Balıkçı ve görümcem R.B.’nin korkusundan bu ifadeyi verdim. Gece çadırda kocamın kızım Büşra’nın sırtına sert vurduğunu gördüm. 'Çocuk uyusun diye vuruyorum' dedi. Beni başka bir çadıra gönderdi. Geri döndüğümde Büşra’yı kucağına alarak söğüt ağaçlarının olduğu bölgeye götürdüğünü gördüm. Çocuk kucağında hareket ediyordu. Döndüğünde bebekten haberi yokmuş gibi davrandı. Jandarma aramadan önce bana ve görümceme ne söylememiz gerektiğini tembihlediler."

BEZE SARILI KANLI ELBİSELER VE 'AYI KAÇIRDI' YALANI

Arama çalışmaları sırasında bebeğe ait kıyafetlerin bulunmasıyla gerçeğin üzerindeki sis perdesi aralandı. Elif Balıkçı, ertesi gün arama yapılırken Büşra’ya ait kırmızı tişört ve pembe zıbının bir beze sarılı ve ipe bağlı halde bulunduğunu, kayınbiraderi Mehmet R.B.’nin "Sen yaklaşma, çocuğu ayı kaçırıp yemiş" diyerek kendisini engellemeye çalıştığını, ancak zıbının çıtçıtlarının açık ve yırtılmış olduğunu gördüğünü aktardı.

"TAŞLARI YAN YANA KOYUP O ŞEKİLDE BIRAKMIŞ"

Bebeğin babası Yusuf Balıkçı'nın cesedi sakladığı yeri diğer aile fertlerine anlattığını duyduğunu belirten anne, ifadesini şu ayrıntılarla tamamladı:

"Kocam Yusuf, abisi ve görümceme çadırın yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki taşlık bölgeye çocuğu götürdüğünü; taşları yan yana koyup üzerine toprak örtmeden o şekilde bıraktığını anlatıyordu. Kocamdan korktuğum için baştan anlatamadım, çok pişmanım. Bebeğimi öldüren kocamdan şikayetçiyim."

KOMANDO VE AFAD TAŞLIK ARAZİDE YER GÖSTERME YAPTI

Ek ifadenin ardından savcı ve jandarma eşliğinde anne Elif Balıkçı'ya arazide yer gösterme işlemi yaptırıldı. Jandarma, komando birlikleri ve AFAD ekipleri, annenin işaret ettiği çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki sarp ve taşlık arazide 11 aylık Büşra bebeğin cansız bedenini bulmak için arama kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştırdı.