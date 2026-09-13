11 aylık Büşra'dan 3 gündür haber yok! Aile fertleri de dahil 6 gözaltı

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı kırsal bir bölgede hayvancılıkla uğraşan E.B., 10 Eylül günü jandarmaya başvurarak 11 aylık kızı Büşra'nın ortadan kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Aile, olayın ilk saatlerinde bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Zaman ilerledikçe bu iddia yerini başka bir söyleme bıraktı; bu kez bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığı öne sürüldü.

VALİLİKTEN 6 GÖZALTI AÇIKLAMASI

Sivas Valiliği, gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10.09.2026 Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Divriği ilçemize bağlı Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.B. isimli vatandaşımız, yanında uyumakta olan 11 aylık bebeği B.B.'nin kaybolduğunu beyan ederek güvenlik güçlerimize ihbarda bulunmuştur. İhbarın alınmasının ardından bölgeye derhal Jandarma Komando ve Asayiş Timleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Kayıp bebeğin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları, iz takip köpekleri, yapay zekâ destekli dronlar ve vatandaşlarımızın da katılımıyla havadan ve karadan aralıksız ve titizlikle sürdürülmüştür. Güvenlik güçlerimizce yürütülen tahkikat kapsamındaki incelemelerde aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dâhil olmak üzere tüm muhtemel iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup, adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

AİLENİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Valilik açıklamasında dikkat çeken nokta, aile bireylerinin ifadelerinde tutarsızlıklar tespit edilmesi oldu. Bu tutarsızlıklar üzerine yetkililer, sahadaki arama kurtarma faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da kaçırılma ihtimalini ve bebeğin maddi çıkar karşılığında bir başkasına verilmiş olabileceği ihtimalini soruşturma kapsamına aldı.

Soruşturma sürerken Jandarma Komando Timleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.