Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Ankara merkezli 11 ilde düzenlendi. Operasyonda bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ankara merkezli 11 ilde baskınlar yapıldı. Hedefte organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı zanlılar vardı. 24 şüpheli yakalındı.



Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bilgilere ulaştı. K.A isimli şahsın, Çakıcı'yı cezaevinde defalarca ziyaret ettiği öğrenildi. Bu ismin teknik ve fiziki takip sırasında cezaevi civarında keşif yaptığı saptandı. K.A'nın yağma, kasten adam öldürme, kumar oynanması için yer temin etme gibi suçlardan kaydı olan birçok şüpheliyi de Ankara'da topladığı belirlendi. Grubun, Çakıcı'nın talimatları doğrultusunda başkentte bir oluşuma gittiği ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre evlerinde barındırıldığı ortaya çıktı.



Şüphelilerin kimlik ve adres tespitleri yapıldı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Özel ekip, Ankara, Çorum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Osmaniye, Uşak, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Ankara'daki 3 ev ile Maltepe GMK Bulvarı'ndaki bir otele düzenlenen operasyonlarda K.A'nın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.



Şüphelilerin ifadeleri alındı. Firari zanlıların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



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