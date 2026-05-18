11 İlde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara merkezli 11 ilde yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyaya göre, şüphelilerin örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütsel irtibatlarının bulunduğu saptandı.

Ankara merkezli operasyonlar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 24 zanlıdan 7'sinin halen aktif kamu görevlisi olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması ve gözaltı işlemlerinin tamamlanması için 11 ildeki eş zamanlı baskınları sürüyor.