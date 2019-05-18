TSK'nın mahrem askeri yapılanmasına yönelik, 21'i muvazzaf 31 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kayseri merkezli 11 ilde yapılan operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.



FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. 31 şüphelinin yakalanması için Kayseri merkezli 11 ilde operayon düzenlendi.



Operasyonda şu ana kadar aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.



Bu kişilerden 26'sı hakkında daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlendi.



ulusal.com.tr