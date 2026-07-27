11 İlde yasa dışı bahis operasyonu! 67 şüpheli gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

MASAK RAPORUNDA 7 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan banka hesap verileri analiz edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 7 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

"SAHA" VE "HAVALE OFİS" GRUPLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Bazı şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması deşifre edildi. Yapılanma içerisinde "saha grubu" ve "havale ofis grubu" adı altında faaliyet gösterildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.