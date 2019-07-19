11. Kalkınma Planı'nda neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim 2019 tarihine kadar tatile girdi. Meclis son mesaisini ise 11'inci Kalkınma Planı için yaptı. Kabul edilen plana göre, özelleştirmeler sürecek, kıdem tazminatı için fon oluşturulacak.

Meclis 27'inci Yasama Dönemi 2'inci Yasama Yılı'nı tamamladı.



Genel Kurul'da Anayasa ve İçtüzük gereğince alınan kararla Meclis 1 Ekim 2019 tarihine kadar tatil edildi. 2'inci Yasama Yılı'nda Meclis toplamda 105 birleşim yaptı.



Son oturum ise 11'inci Kalkınma Planı için düzenlendi. 2019-2023 yıllarını kapsayan plan Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.



Özelleştirme politikasının devam edeceği belirtilen planda özelleştirme havuzuna yeni şirket ve varlıkların dahil edileceği belirtildi.



Planda kıdem tazminatı için fon oluşturulacağı, bu fonun Bireysel Emeklilik Sistemi'yle entegre edileceği kaydedildi.



Planla, öğretmenlik meslek kanunu çıkartılması, özel üniversite mevzuatı hazırlanması ve Kadın Üniversiteleri kurulması gibi hedefler de koyuldu.



Bitcoin'e benzer bir sanal para oluşturulması, savunma sanayide yerlilik oranının yüzde 75'e çıkarılması ve kayıt dışı işsizliğin önüne geçilmesi gibi konular da planda yer aldı.



Ayrıca 2023 yılına kadar, enflasyonun yüzde 5'e, işsizliğin ise yüzde 9.9'a düşmesi, kişi başına düşen milli gelirin 12 bin 484 dolara çıkartılması gibi hedefler de koyuldu. Hedeflere göre ihracat 226,6 milyar dolar, ithalat ise 293,5 milyar dolar olacak.



Öte yandan Meclis bazı beklentileri karşılamadan tatile girdi. Bunların başında Yargı Reformu Strateji Belgesi için gerekli yasal düzenlemeler geliyor. Düzenlemeler kapsamında ilk paketin Meclis'e gelmesi için çalışma yürütüldü ancak hayata geçirilmedi. Çalışmalar yeni yasama yılına kaldı.



Bir diğer beklenti ise seçimlerden önce sözü verilen 3600 ek göstergeydi. Ancak adım atılmadı. Emeklilikte yaşa takılan yurttaşların talebi de Meclis'te karşılık bulmadı.





ulusal.com.tr