11 kişi hayatını kaybetmişti: Sinem Apartmanı davasında bilirkişi raporu geldi!

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davayla birleşen dosya kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile belediyede görevli inşaat mühendisi Ferhat Yağ, Esra Yıldırım ve taraf avukatları katılım sağladı. Diğer tutuksuz sanıklar olan müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu ise duruşmaya gelmedi.

Oturumun başında mahkeme başkanı, sanıkların kusur durumlarını tespit etmek amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden istenen bilirkişi raporunun dava dosyasına eklendiğini taraflara tebliğ etti.

ESKİ İMAR MÜDÜRÜNDEN BERAAT TALEBİ

Dosyaya giren yeni rapora dair söz alan sanık Alim Erdoğan, hakkındaki iddiaları reddetti. Raporu incelemek için zaman isteyen Erdoğan, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Bilirkişi raporunu henüz incelemedim. Raporu inceledikten sonra ayrıntılı beyanda bulunacağım. Bu nedenle mahkemenizden süre talep ediyorum. Görev yaptığım süre zarfında geçerli olan mevzuata aykırı bir işlem yapmadım. Binanın yıkılmasında herhangi bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim."

Diğer sanıklar da binanın yıkımında herhangi bir kusurlarının bulunmadığını belirterek, gelen bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere mahkemeden süre talep etti. Müşteki avukatları ise binanın yapım sürecinde ihmaller olduğunu öne sürerek sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için süre verilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'nın müteahhitleri Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında iddianame hazırlanmıştı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, bu isimler için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma evresinde 15 Şubat 2023 tarihinde tutuklanan Sönmez, Yıldırım ve Gerger, daha sonra görülen ara celsede yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmişti. Sürecin ilerleyen safhalarında, binanın yıkımında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Ferhat Yağ ve Esra Yıldırım hakkında açılan dava da mevcut ana dosyayla birleştirildi.