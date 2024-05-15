11 maddede Türk-Yunan krizi! Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa ilişkileri değerlendirdi

AK Parti, Yunanistan ile ilişkilerin normalleştiği havasını yayıyor. Oysa Türkiye ile Yunanistan arasındaki ciddi sorunların hiçbirinde ilerleme kaydedilmedi. Atina ile 11 farklı krizin olduğunu hatırlatan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, süreçte Türkiye'nin haklarından taviz verdiğini söyledi.

Editör: Ali Erdem Köz
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Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, kamuoyuna Yunanistan ve Türkiye arasındaki gelişmelerin olumlu olduğunu yansıtıyor. Ancak bölgede Yunanistan ile çözülmüş şu ana kadar hiçbir sorun yok.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretini değerlendiren Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, 11 maddede Türk - Yunan anlaşmazlıklarını özetledi.

Lozan Antlaşması'na rağmen gayri askeri stadüdeki adalara Yunanistan asker ve silah yığınağı yapmaya devam ediyor. Emekli Kurmay Albay, bu süreçten Yunanistan'ın kazanımlar elde ettiğini anlattı.

"Yunanistan'ın çizdiği Sevilla haritasını mı kabul edeceğiz?" diye soran İhsan Sefa, yumuşamanın karşılıklı olması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın Türkiye'yi oyaladığını belirten Sefa, ABD'nin bölgeye daha fazla güç kaydıracağına dikkat çekti.

Türkiye'nin Atina yönetimini ABD cephesinden koparamayacağını ifade eden Emekli Kurmay Albay İhsan Sefa, Yunanistan'ın ABD'nin bir eyaleti haline geldiğini söyledi.

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