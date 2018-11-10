AFAD tarafından 2013'te hayata geçirilen "Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi" kapsamında, 11 milyon 283 bin 218 kişi afet eğitimi aldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, 2013'te hayata geçirilen "Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi" kapsamında, 11 milyon 283 bin 218 kişiye afet eğitimi verildi.



AA muhabirinin AFAD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2013'te başlatılan "Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi" kapsamındaki eğitimler aralıksız devam ediyor.



Eğitimlerle vatandaşların yaşanılan bir afetin ardından, ilk 72 saate hazırlıklı hale getirilmesinin yanı sıra toplumda afet farkındalığının oluşturulması amaçlandı.



Proje kapsamında verilen eğitimler, kurulan Afete Hazır Türkiye İzleme ve Değerlendirme Sistemi (AHATES) yazılımı üzerinden takip edilerek değerlendirme yapıldı.



Özellikle çocuk ve gençlere afet bilinci kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile de protokol imzalandı.



Toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek için proje, "Afete Hazır Aile", "Afete Hazır Okul", "Afete Hazır İş Yeri" ve "Afete Hazır Gençler" isimlerinde alt kategorilere ayrıldı.



Projenin başladığı 2013'ten bugüne kadar 11 milyon 283 bin 218 kişiye afet eğitimi verildi.



Proje kapsamındaki eğitimler, illerdeki AFAD müdürlükleri aracılığıyla devam ediyor.



Afet çantasının önemi



Öte yandan AFAD yetkililerince, yaşanan afet sonrası ilk 72 saatte yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanması için bir afet çantasının hazırlanmasının önemi vurgulandı.



Yetkililer, içerisine yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve çabuk bozulmayan gıda ve su ile önemli belge fotokopileri, giyecek, hijyen malzemeleri, çakı, düdük, makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller koyulacak afet çantasının hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerektiğini belirtti.



Yetkililer ayrıca söz konusu çantadan sadece evde değil, okul ve iş yerinde bulunmasının önemini de vurguladı.