11 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları

11 Nisan 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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11 Nisan 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Nisan 2023 Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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TEBLİĞLER

–– Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
–– Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife