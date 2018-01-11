9 haftadır devir eden ve büyük ikramiyenin 27 milyon TL olduğu Süper Loto'da 11 Ocak çekilişi yapıldı.
Süper Loto sonuçları, 11 Ocak 2018 tarihinde, Milli Piyango’nun resmi web sitesinde canlı yayında açıklandı.
Büyük ikramiye tutarı TL olarak noter huzurunda belli oldu.
11 Ocak 2018’de Milli Piyango’nun resmi web sitesinde açıklanan numaralar: 4, 23, 27, 36, 51, 54
ulusal.com.tr
Merakla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Süper Loto 11 Ocak sonuçları kazandıran numaralar belli oldu. 9 haftadır devreden ikramiye 534. çekilişte 25 milyon lirayı aştı. Peki Süper Loto sonuçları öğrenilir? İşte Süper Loto sonuçlarında kazanan şanslı numaralar
9 haftadır devir eden ve büyük ikramiyenin 27 milyon TL olduğu Süper Loto'da 11 Ocak çekilişi yapıldı.
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