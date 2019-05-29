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11 seçim kurulu müdürünün ifadelerine başvuruldu

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün şüpheli olarak ifadelerine başvurulduğu öğrenildi

11 seçim kurulu müdürünün ifadelerine başvuruldu

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün şüpheli olarak ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasının engellendiği ve kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarına atandığı" iddialarıyla yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş ile ilçe seçim müdürleri olarak Şişli'den H.Ç, Beşiktaş'tan R.Ş, Fatih'ten B.A, Beyoğlu'ndan N.A, Arnavutköy'den Z.K, Kağıthane'den A.T, Sarıyerden F.Y.Y, Bayrampaşa'dan C.K, Gaziosmanpaşa'dan F.B ve Sultangazi'den de Y.A'nın, "şüpheli" sıfatıyla farklı zamanlarda ifadelerine başvurulduğu kaydedildi. 

Başsavcılıkça, ifadesi alınan şüphelilere, sandık görevlisi olmayanların sandık kurullarına atanması ve kamu görevlisi listelerinin nerelerden temin edildiğine yönelik sorular sorulduğu, şüphelilerin de, "görev yapacak sandık kurulu başkanları ve üyelerinin nasıl belirlendiğine" yönelik bilgi verdikleri belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ilçe #istanbul #seçim #yerel seçim
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