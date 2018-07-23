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11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz'da icra edilen hava harekatları sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #terörist
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