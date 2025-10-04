11. yargı paketi hazırlandı: Suç işleyen çocuklara ağır ceza geliyor!

AK Parti’li TBMM Adalet Komisyonu üyesi hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Hazırlanan teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Yeni düzenleme özellikle suç işleyen çocuklara verilecek cezalar konusunda önemli değişiklikler getiriyor.

YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ MADDESİ DEĞİŞİYOR

Teklife göre, Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi olan “Yaş küçüklüğü” başlıklı bölümde değişiklik yapılacak. Bu madde, suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kişilerin cezai sorumluluğunu düzenliyor.

Yeni teklif kapsamında, bu yaş grubundaki çocuklar için öngörülen cezalarda ciddi artışlar yapılacak. Mevcut düzenlemeye göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 24 yıl hapis cezası veriliyordu. Yeni düzenlemeyle bu üst sınır 27 yıla çıkarılıyor.

Ayrıca, müebbet hapis cezası yerine hükmedilen 12 yıllık hapis cezası da 18 yıla yükseltilecek.

CEZALARIN ÜST SINIRI ARTIRILIYOR

Yeni düzenlemeye göre, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında:

Suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 18 yıldan 27 yıla kadar,

Suç müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA İNDİRİM YAPILMAYACAK

Teklifte, özellikle kasten öldürme suçu işleyen çocuklarla ilgili önemli bir değişiklik de yer aldı. Yeni düzenlemeyle, kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklar için ceza indirimleri sınırlandırılacak.

Bu kapsamda, suçun işlendiği sıradaki kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli ve failin daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olup olmadığı gibi durumlarda ceza indirimi uygulanmayacak.