11. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi: İnfaz sisteminde kritik değişiklikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümüne ilişkin görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin ardından, yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan kovid düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi. Düzenleme kapsamında, Kovid-19 salgını dönemine ilişkin infaz uygulamalarına yönelik değişiklikler yasalaştı.

DEPREM SUÇLULARI KAPSAM DIŞI

Kabul edilen maddede deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı. Buna göre, depremle ilgili suçlardan hüküm giyenler, söz konusu infaz düzenlemesinden yararlanamayacak.

Teklifin kalan maddelerine ilişkin görüşmelerin Genel Kurul’da devam etmesi bekleniyor. Ayrıntılar geldikçe haber güncellenecek.