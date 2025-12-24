11. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi: İnfaz sisteminde kritik değişiklikler

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenleme, infaz sistemi başta olmak üzere birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
11. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi: İnfaz sisteminde kritik değişiklikler
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümüne ilişkin görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin ardından, yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan kovid düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi. Düzenleme kapsamında, Kovid-19 salgını dönemine ilişkin infaz uygulamalarına yönelik değişiklikler yasalaştı.

DEPREM SUÇLULARI KAPSAM DIŞI

Kabul edilen maddede deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı. Buna göre, depremle ilgili suçlardan hüküm giyenler, söz konusu infaz düzenlemesinden yararlanamayacak.

Teklifin kalan maddelerine ilişkin görüşmelerin Genel Kurul’da devam etmesi bekleniyor. Ayrıntılar geldikçe haber güncellenecek.

İstanbul için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu sürecek!İstanbul için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu sürecek!Yurt
Kütahyalı: Erdoğan’ın Başdanışmanı rüşvet iddiasıyla ifade verdi, görevinden ayrıldıKütahyalı: Erdoğan’ın Başdanışmanı rüşvet iddiasıyla ifade verdi, görevinden ayrıldıGündem
TBMM’de stajyer öğrencilere taciz soruşturmasında 5 kişi hakkında cinsel istismar davasıTBMM’de stajyer öğrencilere taciz soruşturmasında 5 kişi hakkında cinsel istismar davasıGündem
yargı paketi deprem infaz yasası
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
İnfaz sisteminde kritik değişiklikler
Libya heyetini taşıyan uçakta neler yaşandı?
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
İstanbul’da 22 kişi hakkında gözaltı kararı
'Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek'
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı
32 günde servet kazandırıyor! 32 günde servet kazandırıyor!
Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada kim var? Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada kim var?
Asgari ücretin ardından memur zammında tablo netleşti Asgari ücretin ardından memur zammında tablo netleşti
BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı