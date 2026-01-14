11 yıl hapsi isteniyordu! Oyuncu Ufuk Bayraktar hakim karşısında ağladı

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hazır bulundu.

Kimlik tespiti sırasında lise mezunu olduğunu belirten Bayraktar, aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu beyan etti. Savunmasında 45 yıldır Cihangir bölgesinde yaşadığını ve babadan kalma bir çay bahçesi işlettiğini belirten Bayraktar, olay günü alkol ve yeşil reçeteli ilaç etkisi altında olduğunu söyledi.

Olayın ayrıntılarına hakim olmadığını ifade eden Bayraktar, "Orada babamdan kalma bir çay bahçesi bulunmaktadır. Alkol tüketiminden dolayı sıkıntılar yaşıyorum. Sabah 10.00'dan akşama kadar içerdim. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hakim değilim. Ahmet P.'den haraç istemedim, konu kesinlikle yanlış anlaşılmış. Korumak benim ne haddime. Ben sadece Beyoğlu'ndaki gençlere yardımcı olmaya çalışırım, birçok hayır işim de olmuştur" dedi.

HAKİMDEN SERT ÇIKIŞ: SENİN GÖREVİN Mİ BU?

Bayraktar’ın gençlere iş bulmaya çalıştığına dair savunması üzerine araya giren mahkeme başkanı, sanığa yönelerek; "Sen iş bulma kurumu musun? Senin görevin mi bu, iş bulmak gençlere? Ben gelsem senden mahallenin gençlerine iş bul para ver desem ne yaparsın?" sorusunu yöneltti. Bayraktar ise bu soruya, "Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam" şeklinde yanıt verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Duruşmanın ilerleyen dakikalarında söz alan ve sesi titreyerek ağlamaya başlayan Bayraktar, paraya ihtiyacı olmadığını vurguladı. Öfke kontrolünü kaybettiğini kabul eden oyuncu, "Bu şekilde burada durmak beni üzüyor. Ben kimsenin parasını gasp etmeye yönelik söylemde bulunmadım. Amacım gençlere iş bulmaktı. 3 milyon dolarlık film yaptığımdan benim zaten paraya ihtiyacım yoktur. Ben o mahallede büyüdüm, ben yapmasam kim yapacak?" ifadelerini kullandı.

Kamera kayıtlarını izlediğinde müştekiye vurduğunu gördüğünü belirten Bayraktar, "Ben mahallemdeki esnafı hayır işi yapması için teşvik ederim. Zaten oyunculuk yapmam nedeniyle birçok esnafı tanırım. Kendimde olmadığımı hatırlıyorum ve arbede olduğunu hatırlıyorum. Ayrıntılara vakıf değilim. Kayıtları izleyince müştekiye vurduğumu gördüm. Öfke kontrolüm gitmiş, üzgünüm. Ben müştekiye esasen kendisinin dükkanında oldukça yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen kendisinin benim dükkanıma bir çay içmeye dahi gelmemesine sinirlenmemdir. Yağma kastıyla hareket etmedim" şeklinde konuştu.

MÜŞTEKİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ: 'OLAYI YANLIŞ ANLAMIŞIM'

Duruşmada dinlenen işletme sahibi Ahmet P., Bayraktar’ın mekana sık sık geldiğini ve sarhoşluğundan rahatsız olduklarını belirtti. Ahmet P., "Bayan garsonlardan birine 'seninle evlenmek istiyorum' muhabbeti de yapmış. Hesaplarını öderlerdi zaten ama tüm mesaimi o masaya harcıyordum ve işletmeme uymayan bir masaydı" dedi.

Olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirten Ahmet P., şikayetinden vazgeçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Ufuk Bayraktar ile ağabeyim bir şeyler konuşmuşlar, ben sadece parasal olarak 25'i duymuştum. Benden ise 'mahallenin gençlerine 10 bin lira tabla silme parası verin, iş yapsınlar, paket servis atsınlar, mahallenin gençleri çalışsın' dedi. Benim yüzüme 'bunca zaman bir çay içmeye gelmedin' diyerek vurması üzerine ben şikayetçi oldum ancak şiddet durumundan sonra erkek kardeşimden olayın doğrusunu öğrendim. Bayraktar'ın sözlerini ilk başta yanlış anlamışım. Sanıklardan şikayetçi değilim."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay günü yaşananlara dair çarpıcı detaylar yer aldı. İddianameye göre Bayraktar, telefon ekranındaki "kartlar yeniden dağıtılıyor oyunda biz de varız" yazısını müştekiye göstererek, "bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin, onların Whatsapp grupları var bütün mahalle bu çocukların, ben onlar para kazansın diye söylüyorum" dedi. Müştekinin reddetmesi üzerine rakamın 10 bin liraya düşürüldüğü, yine red cevabı alınca Bayraktar’ın 20 Ağustos 2025 tarihinde tekrar mekana gelerek "seni burada barındırmayacağım görürsün" diyip işletme sahibini yumrukladığı kaydedildi. Olay sonrası diğer sanık Volkan Akbaş’ın ise "şikayetini geri çek ben hallederim konuyu" diyerek baskı kurmaya çalıştığı ifade edildi.

YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Sanıklar Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hakkında 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve Ufuk Bayraktar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.