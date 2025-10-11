11 yıldır firariydi! JASAT dedektiflerine gizli bölmede yakalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, adam öldürme suçundan 11 yıldır aranan hükümlü gizli bölmede yakalandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
11 yıldır firariydi! JASAT dedektiflerine gizli bölmede yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Van’ın Bahçesaray ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda adam öldürme suçundan 11 yıldır arananhükümlü yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; “Kan gütme saikiyle öldürme” suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olarak aranan N.T., ilçede yapılan operasyonla gizli bir bölmede saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan DEM Parti’nin Meclis sloganına tepkiİçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan DEM Parti’nin Meclis sloganına tepkiGündem
Denizlerde fırtına alarmı! Meteoroloji tarih ve bölge verdiDenizlerde fırtına alarmı! Meteoroloji tarih ve bölge verdiHava Durumu
Hyundai’den sürpriz indirim! Sadece bu meslek grupları yararlanabilecekHyundai’den sürpriz indirim! Sadece bu meslek grupları yararlanabilecekOtomobil
gizli bölme JASAT ekipleri
Günün Manşetleri
“MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”
“Bu tavır iyi niyetle başlayan sürece zarar verir”
Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Papara soruşturması tamamlandı!
Öcalan komisyon için ne dedi?
Sahte tapu çetesi çökertildi
Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı,
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
94 şüpheliden 23'ü tutuklandı
Bayrampaşa'da başkanvekilli seçimi yeniden yapılacak
Çok Okunanlar
BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor!
Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025 Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025
Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle
Faiz oranları el yakıyor! Faiz oranları el yakıyor!