11 yıldır firariydi! JASAT dedektiflerine gizli bölmede yakalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda adam öldürme suçundan 11 yıldır arananhükümlü yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; “Kan gütme saikiyle öldürme” suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olarak aranan N.T., ilçede yapılan operasyonla gizli bir bölmede saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.