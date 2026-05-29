110 Yolcu bulunuyordu... Marmaris'te tur teknesi bir anda arızalandı, saniyeler içinde battı!

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris’te “Bigboss Diamond” isimli tur teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı ve battı. Marmaris’te yerli ve yabancı turistleri taşıyan tur teknesinin batması bölgede büyük hareketliliğe neden oldu. Teknede bulunan 110 yolcu, aynı bölgedeki başka bir tur teknesine tahliye edilerek büyük bir facia son anda önlendi.

DENİZ ORTASINDA ARIZA ŞOKU

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 110 yolcusuyla denize açılan “Bigboss Diamond” isimli tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Arızanın fark edilmesi üzerine tekne, hızlıca karaya yakın bir noktaya yönlendirildi. Teknedeki yolcular, bölgedeki aynı firmaya ait başka bir tur teknesine güvenli şekilde tahliye edildi. Yolcuların tamamen indirilmesinin ardından tekne sulara gömüldü. Olayda tüm yolcuların kurtarılması teselli kaynağı oldu.

