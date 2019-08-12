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12 Ağustos 2019 Pazartesi bugün bankalar açık olacak mı? Kurban Bayramı bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatil süresi devam ederken vatandaşların kafasında yarın bankaların açık olup olmayacağı konusu var. Bayramın ikinci günü, haftanın ilk günü olan 12 Ağustos Pazartesi'ye denk geliyor. Bu bakımdan vatandaşlar, banka şubelerinin açık olup olmayacağı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Peki, 12 Ağustos Pazartesi yarın bankalar açık mı? Kurban Bayramı bankalar çalışıyor mu?

12 Ağustos 2019 Pazartesi bugün bankalar açık olacak mı? Kurban Bayramı bankalar çalışıyor mu?

Banka şubelerinin yarın açık olup olmayacağı konusunda vatandaşlar, internette araştırmalar yapıyor.

Yurttaşlar, banka şubelerinin çalışma saatleri konusunda internetteki sorgulamalarını sürdürüyor.

Peki, 12 Ağustos Pazartesi yarın bankalar açık mı

BANKALAR YARIN PAZARTESİ AÇIK MI?

Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;

11 Ağustos Pazar    Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

12 Ağustos Pazartesi    Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

13 Ağustos Salı    Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

14 Ağustos Çarşamba    Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.

Etiketler; #son dakika haberleri #banka çalışma saatleri #12 Ağustos Pazartesi yarın bankalar açık mı
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