12 kahraman askerimizin Afrin harekatındaki operasyonda şehit olduğu pusu deşifre oldu. Amerika'nın, desteklediği terör örgütü PKK-PYD'ye anlık istihbarat sağladığı ortaya çıktı. Bu önemli bilgi Türkiye'nin raporlarında da yer aldı

Terör örgütlerine açıktan destek veren Amerika'nın 12 askerimizin şehit olduğu saldırı için istihbarat sağladığı ortaya çıktı.



Afrin'de kararlılıkla devam eden Zeytin Dalı Harekatında ATAK helikopterinin düşmesi ve Raco ve Cinderes bölgelerinde yaşanan çatışmalarda 12 askerimizin şehit olması, dikkatleri terör örgütü PKK-PYD'nin Türk askerilerinin hareketliliğini nasıl tespit edebildiğine çekmişti.



Amerikanın terör örgütlerine eğitim ve silah desteği sağladığı zaten biliniyor. Bununla beraber terör örgütlerine istihbarat da sağlandığı üst düzey yetkikilerce dile getirilmişti.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, istihbarat raporlarında, Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rumeylan’daki tarım pisti bir "istihbarat merkezine" dönüştürülmüş.



Amerika'nın silah yardımı için uçakların inebileceği bir havaalanına dönüştürülen tarım pisti, Amerika'nın takip ve izleme merkezine dönüştürüldü. Piste uydu takip sistemleri kuruldu.



Ve bölgedeki tüm hareketlilik bu pistten izlenebiliyor. 12 kahramanın şehit olduğu operasyonun bu bölgeden sağlanan anlık istihbaratla teröristlere bildirildiği istihbarat raporunda yer alan kritik bir bilgi.



Ancak Türkiye, derhal bu merkezleri izlemeye aldı. İstihbarat akışının önlenmesi için sinyal bozucu sistemler kullanılırken, bölgede yanıltıcı keşif uçuşları da yapılıyor.



Türkiye'nin belgelerle açıkladığı bu bilgiler, uluslararası platformlarda da paylaşıldı.



ulusal.com.tr