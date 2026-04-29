12 bin yıl öncesine yolculuk: Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali ziyaretçi akınına uğruyor

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, şehre büyük bir hareketlilik kattı. Kentin önemli noktaları ziyaretçi akınına uğruyor.



O noktalardan biri olan Göbeklitepe ziyaretçileri adeta 12 bin yıl öncesine götürüyor. Hâlen kazı çalışmalarının sürdüğü bu alanlar, insanlık tarihinin en eski yerleşim izlerini barındırmasıyla büyük ilgi görüyor.

Akademisyen ve turist rehberi Yeşim Bedlek, ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe hakkında bilgiler verdi.



Yapıların içinde yer alan T biçimli ve hayvan kabartmaları olan dev taş sütunlar büyük dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe, günümüzde hem bilim dünyasının hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.





Karahantepe, “Taş Tepeler” olarak adlandırılan Neolitik yerleşimler ağının önemli bir parçası. İnsan biçimli heykeller, tarihe ışık tutuyor.

Kazı Başkanı Profesör Dr. Necmi Karul, bölgedeki bulguların yalnızca mimari değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yapıya dair önemli veriler sunduğunu vurguluyor. Kayaya oyulmuş mekânlar, oturma alanları ve insan başı heykelleri, dönemin sembolik dünyasına dair güçlü ipuçları sunuyor.