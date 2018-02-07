12 büyükelçi eşi dünyada kadın olmayı geçen yıl "Bir De Bizden Dinleyin" adlı kitap ile anlattı. Şimdi o diplomat eşleri, dünyanın çeşitli ülkelerindeki kadınlarla ilgili gözlemlerini Türk kadınıyla paylaşıyor. Kadın olmak sadece Türkiye'de değil dünyada da zor.

Şiddet, baskı yalnızca ülkemize ait bir sorun değil… Dünyanın her yerinde kadın olmak gerçekten de zor.



12 büyükelçi eşi eski tabiriyle sefireler, anılarını "Bir De Bizden Dinleyin" adlı kitapta bir araya getirdi. Kitap geçen yıl yayımlandı. Sefireler il il gezerek Türk kadınına dünyanın birçok ülkesindeki kadınları anlatıyorlar.



Büyükelçi Naci Akıncı’nın eşi Zeynep Akıncı, kadınların sorunlarının ana kaynağını kültürel birikim ve eğitim seviyesi olarak özetliyor.



Sefire Neslihan Bilhan da Etiopyalı kadınları anlattı.



Moskova Büyükelçiliği yapmış Halil Akıncı’nın eşi Oya Akıncı da Rus kadınlar ile ilgili gözlemini aktardı.



Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Tülin Eraslan da Türkiye’de yasaların iyi olduğunu ancak kadını korumadığını vurguladı.







HABER: MERAL AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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