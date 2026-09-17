12 ilde 22 adrese eş zamanlı baskın: Yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Konya merkezli, aralarında farklı illerin de bulunduğu geniş bir coğrafyada yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para akışı sağladığı belirlenen bir şebeke çökertildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 ilde 22 adrese eş zamanlı baskın: Yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı
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Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma, Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldü. Yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiği tespit edilen 22 şüpheli belirlendi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Belirlenen adresler için harekete geçen ekipler, Konya merkez olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon sonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, önce Seydişehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından işlemleri tamamlanmak üzere Seydişehir Adliyesi'ne sevk edilen 22 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.

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