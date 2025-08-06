12 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüphelinin yakalandığını ve çetenin hesaplarında toplamda 6 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
12 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen “Sibergöz-34” operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 2022-2025 yılları arasında toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar; Tokat’ın yanı sıra Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde:

Yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı 159 “hesapçı”nın yasa dışı bahis gelirlerini topladığı,
Bu paraların 31 “ara kasa”ya aktarıldığı,
Sonrasında 20 “üst kasa” üzerinden 4 yöneticinin hesaplarına yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin banka hesaplarında 3,9 milyar TL, kripto cüzdanlarında ise 2 milyar TL’den fazla kripto varlık tespit edildi.

Operasyon kapsamında:

Çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.

Suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 araç ve 2 konuta el konuldu.

Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun da geleceğini tehdit eden bir suçtur. Bu suçla mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

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