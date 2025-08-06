12 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüphelinin yakalandığını ve çetenin hesaplarında toplamda 6 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen “Sibergöz-34” operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 2022-2025 yılları arasında toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi” ifadelerini kullandı.
Operasyonlar; Tokat’ın yanı sıra Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde:
Yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı 159 “hesapçı”nın yasa dışı bahis gelirlerini topladığı,
Bu paraların 31 “ara kasa”ya aktarıldığı,
Sonrasında 20 “üst kasa” üzerinden 4 yöneticinin hesaplarına yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin banka hesaplarında 3,9 milyar TL, kripto cüzdanlarında ise 2 milyar TL’den fazla kripto varlık tespit edildi.
Operasyon kapsamında:
Çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.
Suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 araç ve 2 konuta el konuldu.
Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun da geleceğini tehdit eden bir suçtur. Bu suçla mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.