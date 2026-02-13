12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi: 109 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen süreçte, İl Jandarma Komutanlıkları harekete geçti. Toplam 12 ilde 15 organize suç örgütünü hedef alan operasyonlar düzenlendi.

61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği baskınlarda "göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti" suçlarına karıştığı iddia edilen 109 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 61'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 38 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahıslarla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Hesaplarında 438 milyon lira hareketlilik bulunan şüphelilerin, Aydın'da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İzmir'de nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa ve Denizli'de tefecilik, Antalya ve Ankara'da organize uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma sürecine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil oldu. MASAK tarafından yapılan incelemeler neticesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konulduğu bildirildi.