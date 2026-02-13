12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi: 109 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Hesaplarında 438 milyon liralık hareketlilik tespit edilen 109 şüpheli yakalanırken, zanlıların 61'i tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi: 109 şüpheli yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Jandarma Genel Komutanlığı, suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen süreçte, İl Jandarma Komutanlıkları harekete geçti. Toplam 12 ilde 15 organize suç örgütünü hedef alan operasyonlar düzenlendi.

61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği baskınlarda "göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti" suçlarına karıştığı iddia edilen 109 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 61'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 38 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahıslarla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Hesaplarında 438 milyon lira hareketlilik bulunan şüphelilerin, Aydın'da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İzmir'de nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa ve Denizli'de tefecilik, Antalya ve Ankara'da organize uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma sürecine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil oldu. MASAK tarafından yapılan incelemeler neticesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konulduğu bildirildi.

Araç sahipleri dikkat: 13 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?Araç sahipleri dikkat: 13 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?Ekonomi
Kara yollarında son durum: İşte yapım ve onarım çalışması süren yollarKara yollarında son durum: İşte yapım ve onarım çalışması süren yollarYurt
jandarma operasyon aydın ​Gaziantep kırklareli diyarbakır Manisa van izmir bolu şanlıurfa denizli antalya ankara
Günün Manşetleri
300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Dolandırıcılara GSM hattı sağlamışlar!
93 vergi müfettişi gözaltına alındı
12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi
Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!
Zeydan Karalar ve 5 kişi hakkında karar çıktı
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'
7 ilde 120 bin öğrenci için yeni eğitim modeli
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 13 Şubat Cuma Gazete manşetleri 13 Şubat Cuma
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Antalya'da fırtına ve sağanak nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildi Antalya'da fırtına ve sağanak nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildi
Bakanlık’tan Görele’deki çocuk istismarı davasına ilişkin açıklama Bakanlık’tan Görele’deki çocuk istismarı davasına ilişkin açıklama