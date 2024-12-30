12 ilde uyuşturucuya darbe: "Narkokapan-4"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde jandarma tarafından gerçekleştirilen "Narkokapan-4" operasyonlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
12 ilde uyuşturucuya darbe: "Narkokapan-4"
Yayınlanma:

Operasyonlarda, toplam 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 83 şüpheli gözaltına alınırken, 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Jandarma ekiplerimiz tarafından 12 ilde düzenlenen ‘Narkokapan-4’ operasyonlarında, 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu kapsamda 83 şüpheli yakalanmış, 50'si tutuklanmıştır. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

Bu illerde kar nedeniyle eğitime ara verildi! İşte o illerBu illerde kar nedeniyle eğitime ara verildi! İşte o illerYurt
Naci Görür'den deprem için korkutan açıklama: "Deprem potansiyeli büyük..."Naci Görür'den deprem için korkutan açıklama: "Deprem potansiyeli büyük..."Yaşam
narkotik operasyon
Günün Manşetleri
16 şüpheli gözaltında
11 gözaltı
Karne dönemi sona mı eriyor?
12 ilde uyuşturucuya darbe
Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak
Meteoroloji tek tek sıralayarak bu illeri uyardı: Kuvvetli yağış kapıda!
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti
"Uyarıyoruz, PKK ile el ele ABD-İsrail projesinde görev alırsınız"
Sınır ötesinde 4 PKK'lı öldürüldü
"Gereken pozitif adımı atmaya hazırım"
Çok Okunanlar
Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak
Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri
SON DAKİKA okullar tatil mi? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA okullar tatil mi? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji tek tek sıralayarak bu illeri uyardı: Kuvvetli yağış kapıda! Meteoroloji tek tek sıralayarak bu illeri uyardı: Kuvvetli yağış kapıda!
2025 öncesi dikkat! Dinçer Güner bu 3 burcu uyardı! 2025 öncesi dikkat! Dinçer Güner bu 3 burcu uyardı!