12 ilde uyuşturucuya darbe: "Narkokapan-4"

Operasyonlarda, toplam 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 83 şüpheli gözaltına alınırken, 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Jandarma ekiplerimiz tarafından 12 ilde düzenlenen ‘Narkokapan-4’ operasyonlarında, 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu kapsamda 83 şüpheli yakalanmış, 50'si tutuklanmıştır. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”