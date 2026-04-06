12 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 2,4 milyar liralık para hareketi tespit edildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Teknik ve projeli takip çalışmalarının ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda Tokat merkezli toplam 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

2,4 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin mali ve dijital incelemeleri sonucunda, şüphelilerin kurduğu sistem üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı finansal faaliyetler deşifre edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, söz konusu suç ağı içerisinde yaklaşık 2,4 milyar liralık bir para hareketi olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonlardaki adres aramalarında çok sayıda silah, nakit para ve suç kayıtlarının yer aldığı değerlendirilen dijital materyal ele geçirildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için eş zamanlı düğmeye basıldı. Emniyet güçleri Tokat başta olmak üzere Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin'de belirlenen lokasyonlara eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 64 şüpheliyi gözaltına aldı.

Farklı illerde yakalanan 64 zanlı, işlemlerinin yapılması için Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 40'ı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan bu kişilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyet ve adliyedeki adli süreçleri devam ediyor.